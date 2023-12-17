Как вырастет оплата больничного в 2024 году?

Больничный лист выдается работникам, которые по состоянию здоровья временно лишены возможности работать. По законодательству его можно получить в случае заболевания, травмы, после операции или процедуры, а также при беременности или уходе за больным ребенком.

Юрист hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказывает, как изменятся выплаты по больничным, и напоминает о важных нюансах больничных листов, о которых многие забывают.

Согласно требованиям законодательства, если работник не работал 2 последних года или заработная плата оказалась меньше расчетного критерия, то для таких случаев устанавливают минимальный размер оплаты листка нетрудоспособности. В России в 2024 году МРОТ будет увеличен сразу на 3000 рублей и составит 19242 рубля.



Работодатель оплачивает лишь 3 дня больничного, а все остальные дни — Социальный фонд.

С 2024 года максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством стали больше. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит: 122808 руб. в месяц при страховом стаже 8 лет и более (100 % среднего заработка); 98246 руб. в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80 % среднего заработка); 73685 руб. в месяц при страховом стаже до 5 лет (60 % среднего заработка). В 2023 году максимальные выплаты по больничному составляли 83205 руб.

Важные факты, о которых забывают люди:

Правда ли, что даже после увольнения можно принести больничный лист бывшему работодателю и получить оплату?

Да, абсолютно верно! Если вы уволились с работы и заболели, но ещё не устроились к новому работодателю, то в течение 30 календарных дней работодатель обязан оплатить вам больничный. Об этом говорит п. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Но есть небольшой нюанс: в отличие от трудоустроенного работника уволенному работнику больничный лист будет оплачен не в размере 100 % от средней заработной платы, а лишь в размере 60 % от средней зарплаты работника (п. 2 ст. 7 закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Что делать, если заболел во время отпуска?



Если вы заболели в отпуске, вы всё равно можете открыть больничный. В соответствии со ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случае временной нетрудоспособности работника. Отпуск продлевается или переносится на то количество дней, которые совпали с ежегодным оплачиваемым отпуском.



Как я могу проверить, что мне правильно рассчитали больничные выплаты?

Во-первых, вы можете отправить письменный запрос в свою бухгалтерию и вам покажут расчёт. Во-вторых, вы можете воспользоваться различными онлайн-калькуляторами больничных и сравнить данные. Важный момент: некоторые компании в рамках компенсационного пакета предлагают дополнительные выплаты по листкам нетрудоспособности. Обычно такие выплаты прописываются в Положении о системе оплаты труда.