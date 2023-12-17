Занятия продолжаются!

В клубе «Здоровье» проводятся физкультурно-оздоровительные занятия, направленные на развитие физической активности людей пенсионного возраста.

«Физкультурные занятия полезны в любом возрасте, но именно для людей 60+ они просто необходимы, так как человек может оздоровить свой организм, даже омолодить, привести в тонус мышцы, приобрести лёгкость в движениях и зарядится позитивом», — говорит постоянная участница клуба Татьяна Куманькова.



Танцы — это не просто хобби, это способ жить полноценной и счастливой жизнью. Они приносят радость, уверенность и новые возможности для саморазвития.



В студии танцевальной нейропластики «Стиль» занимающиеся не просто танцуют, а тренируют свой мозг, учась новым движениям и комбинациям. Сейчас, например, идёт разучивание популярного и всеми любимого танго.



Благодаря программам активного долголетия, реализуемым в клубном пространстве «Мой социальный центр» в рамках национального проекта «Демография», пожилые люди имеют возможность провести свой досуг интересно и познавательно.



Шумерлинский КЦСОН.