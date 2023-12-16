Что необходимо знать при покупке новогодней ёлки?

Новогодняя елка — хвойное дерево, которое украшают на Новый год, а также праздник, получивший название в ее честь. В России ее ласково, как живую, называют лесной красавицей.

Ее присутствие на новогоднем торжестве обязательно.



При покупке следует обращать внимание на внешний вид дерева: хвоя должна быть слегка маслянистой, ярко-зелёного цвета, достаточно гибкой и эластичной — это значит, что дерево высокого качества. Край самого сруба должен быть чистым, без черноватых окаймлений — признаков того, что ель больна или была давно срублена. Ствол у здоровой ели должен быть ровным и прямым, без трещин. На коре не должно быть плесени и тёмных пятен. А вот присутствие смолы, наоборот, хороший знак: это показатель качества и здоровья дерева. Здоровое дерево должно иметь ярко выраженный аромат хвои. Также особое внимание нужно обращать на нижние ветви: они должны быть направлены вверх.

Нарядные хвойные деревья и срезанные ветви могут являться не только источником праздничного настроения, но и потенциальной угрозой заноса различных вредных карантинных организмов. Риск заноса вредных карантинных вредителей достаточно велик, так как в местах реализации могут оказаться живые ели, сосны, пихты и лиственницы, ввезённые из других регионов Российской Федерации, где могут быть установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям лесных насаждений, которые могут быть источниками перемещения и распространения опасных лесных вредителей. Необходимо помнить, что вредители могут переселяться с приобретённых на рынках ёлок на здоровые хвойные деревья лесов, городских парков или приусадебных участков.



Также необходимо помнить, что рождественские деревья и срезанные ветви являются продукцией высокого фитосанитарного риска. Они подлежат обязательной проверке и не могут находиться в бесконтрольном обороте. В случае ввоза деревьев хвойных пород из других регионов Российской Федерации, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса или из-за границы, продавец обязан предоставить карантинный сертификат или акт карантинного фитосанитарного контроля. Это документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции и гарантирующие её соответствие единым карантинным фитосанитарным требованиям. В карантинном сертификате или акте должна содержаться информация о получателе, отправителе, месте выгрузки продукции, стране её происхождения и заключении по результатам проведения экспертизы на выявление карантинных объектов.



Специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области напоминают, что на территории двух районов Чувашской Республики установлены карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis) и введены карантинные фитосанитарные режимы. Все партии подкарантинной продукции (ели и сосны), вывозимые из карантинных фитосанитарных зон, должны сопровождаться карантинными сертификатами, оформленными на основаниях заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданных Чувашским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ».



Во избежание заноса и распространения карантинных организмов и в случае обнаружения признаков заражения ими необходимо информировать специалистов Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области по телефонам: 8 (8352) 54-55-66, 54-55-61, 52-80-29.

Управление Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области.