Прошел вечер семей

В Егоркинской сельской библиотеке на прошлой неделе в рамках проекта «Семейные ценности»,

инициированного Союзом женщин Чувашии, состоялся семейный праздник.

Гостей вечера приветствовали председатель женсовета Шумерлинского округа Наталья Николаева, начальник Егоркинского территориального отдела Ольга Улисова и директор Егоркинской школы Елена Пакулаева. А сами приглашенные семьи делились рецептами семейной жизни, рассказали о традициях. Заведующая Егоркинским СДК Надежда Кострова и участница женского клуба «Журавушка» Галина Карпова организовали для семей мастер-классы по изготовлению куклы-оберега, бисероплетению. Глава семьи Васильевых, Сергей Михайлович, учил желающих обувать лапти, а Алевтина Данилова провела мастер-класс по прядению шерсти.



Украсили мероприятие учащиеся Егоркинской школы — под руководством советника директора Веры Ануфриевой и учителя начальных классов Ларисы Митиной ребята подготовили и показали зажигательные песни и танцы.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.