Профессионал с большой буквы

Каждое массовое мероприятие в библиотеке готовится не только силами библиотекарей, но и с помощью надежных партнеров, помощников, друзей. Торханская сельская библиотека много лет

тесно сотрудничает с Торханской школой-детским садом. Ученики и педагоги образовательного учреждения – постоянные участники библиотечных мероприятий.

Под занавес Года педагога и наставника мне хочется рассказать об учителе музыки, советнике директора по воспитательской работе Торханской школы-детского сада, педагоге с 25-летним стажем Ларисе Николаевне Назаровой. В течение многих лет в своей школе она ведет вокальный кружок «Юные мастера сцены», в Егоркинской школе – кружок «Звонкоголосое детство». Воспитанники Л.Н. Назаровой — активные участники школьных, сельских и районных мероприятий. Под руководством Ларисы Николаевны второй год работает театральный кружок «Веселая семейка», где ребята с удовольствием участвуют в разных постановках и сценках. Все выступления педагог пропускает через себя, каждый раз болеет за своих воспитанников, радуется их маленьким победам.



Когда рождаются идеи новых библиотечных мероприятий, посвящённых определённым датам, к нам на помощь приходит Лариса Николаевна со своей музыкальной «копилкой» и полезными советами. Мы садимся вместе, обсуждаем формат мероприятия, составляем план музыкальных номеров, подбираем материал для выступления юных артистов. Такая командная работа дает свои результаты – мероприятия в библиотеке получаются интересными, музыкальными, яркими.

Мы очень признательны Ларисе Николаевне, профессионалу с большой буквы, за плодотворное сотрудничество и желаем в дальнейшем творческих успехов, талантливых учеников, достижения новых педагогических вершин.



Н. Белова, гл. библиотекарь Торханской сельской библиотеки.