Более 400 педагогов Чувашии приняли участие в форуме классных руководителей

Сотни участников, 26 муниципалитетов, федеральные и региональные спикеры – таким ярким и масштабным получился республиканский форум классных руководителей, прошедший в Чебоксарах и организованный при информационном сопровождении ЦУР Чувашии.

Приветствуя собравшихся, министр образования Дмитрий Захаров подчеркнул важность включения педагогов в воспитание подрастающего поколения.

«Классный руководитель вмещает в себя множество функций, – отметил он. – Это и предметник, и психолог, и друг, и тот, кто поможет решить любые конфликты наших детей».

Вслед за «Разговорами о важном» от министра образования учителя продолжили работу на площадках форума. Говорили о задачах воспитания, о необходимости диалога с родителями, обсуждали работу с особыми детьми и делились способами избежать профессионального выгорания. Решали, как использовать интернет в системе воспитания, и вместе со специалистом «Росдетцентра» Натальей Волковой изучали тонкости программы для младшеклассников «Орлята России».

Конечно же, приняли участие в республиканском слете и чувашские учителя-финалисты III Всероссийского форума классных руководителей, прошедшего в октябре в Москве.

чувашинформ.рф