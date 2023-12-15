Читатели интересуются

Житель деревни Савадеркино Егоркинского сельского поселения Петр Шумилов сетует на отсутствие водоснабжения в деревне: «Еще летом в деревне была обустроена водонапорная башня, но по каким-то причинам до сих пор не подключена. Есть ли надежда на изменение ситуации в ближайшее время?»

Отвечает начальник Егоркинского территориального отдела Ольга Улисова: «По программе инициативного бюджетирования в Савадеркино на основании старой скважины установлена новая водонапорная башня с водопроводом порядка 3 км. Функционирование башни возможно только после присоединения к электросетям. Процедура эта не быстрая. По заявке в «Россети» работы по техническому подключению производятся в порядке очереди в течение полугода. На прошлой неделе основная часть работ была проведена, но в связи с погодными условиями подключение пришлось приостановить. В самые ближайшие дни работы возобновятся, и к Новому году проект будет окончательно завершен».



Подготовила О. Дмитриева.