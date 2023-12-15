Создан территориальный штаб общественного наблюдения

12 декабря на заседании Общественной палаты Шумерлинского муниципального округа рассматривались вопросы о создании территориального штаба общественного наблюдения

и о назначении ответственных лиц по направлениям его работы.

Штаб создается с целью исключить любое возможное искажение результатов выборов. Он будет заниматься подготовкой и координацией общественных наблюдателей за выборами на территории округа, сбором и распространением информации о ходе голосования, организацией независимого наблюдения на избирательных участках.



Территориальным штабом общественного наблюдения в Шумерлинском муниципальном округе будет руководить председатель Общественной палаты округа Александр Иванов. На следующей неделе состоится первое организационное совещание.



Источник: shumer.cap.ru.