Снова в Шумерле «Да будет свет! »

Ежегодный конкурс на лучшее световое оформление объявлен администрацией города.

Заявки и материалы на конкурс принимаются до 28 декабря в отделе жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города. Победителей выберут в четырех номинациях: «Лучшее световое оформление предприятия, организации в границах предоставленного участка», «Лучшее световое оформление учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка», «Лучшая светодизайнерская композиция» и «Лучшее световое новогоднее оформление ели».



Напомним, в прошлогоднем конкурсе приняли участие 4 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования и 2 ТСЖ. С сожалением приходится констатировать, что желающих поучаствовать в конкурсе с каждым годом всё меньше. В 2010-11 годах, например, количество претендентов на победу приближалось к 50-ти…

Наталья Владимирова.