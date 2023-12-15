Расширены категории участников СВО, которые получат 150 тысяч рублей

Жители Чувашии, мобилизованные, заключившие контракт или добровольцы, ушедшие в зону СВО через военный комиссариат Чувашской Республики с 1 сентября 2023 года, получают единовременную финансовую выплату в размере 150 тысяч рублей. Контракт должен быть подписан с военным комиссариатом Чувашской Республики или пунктом отбора на военную службу по контракту, независимо от места проживания.

Также согласно Указу Главы Чувашии от 1 июня 2023 г. № 68 «О единовременной денежной выплате участникам специальной военной операции» принято решение расширить категорию участников СВО. Иностранные граждане, заключившие с 1 сентября 2023 г. контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Чувашской Республики или пункт отбора на военную службу по контракту г. Чебоксары, также смогут получать поддержку от республики в виде единовременной выплаты в размере 150 тысяч рублей.



Новые изменения потребуют выделения в 2023 году дополнительных средств из республиканского бюджета. Средства будут предусмотрены из резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики.



Источник: Минтруд Чувашии.