Приглашаем на «Добромаркет»!

16 и 17 декабря на первом этаже ТЦ «Каскад» в Чебоксарах Фонд им. Ани Чижовой проведет очередной фестиваль «Добромаркет».

Фестиваль объединяет мастеров, художников, творцов Чувашии. Каждый из них вновь покажет шедевры, сделанные своими руками, а посетители смогут приобрести оригинальные новогодние подарки для своих близких. Вновь откроется и так полюбившаяся гостям книжная ярмарка «Кафка», где можно приобрести книги по доступным ценам и передать в дар свои, которые тоже будут выставлены на продажу в поддержку фонда. А под конец этих праздничных выходных гостей ждет новогодний концерт.



Все собранные средства в этот раз пойдут на приобретение медицинских расходных материалов для неизлечимо больных детей. В этом октябре на «Добромаркете» фонду удалось собрать 144,1 тыс. руб. для обустройства дома Никиты из Ибресинского района, а благодаря книжной ярмарке было собрано 28,5 тыс. руб. на 3-месячный курс лечебного питания для Димы из Вурнарского района.

Подробнее о мероприятии: vk.com/dobromarketfondani21.



А. Межова.