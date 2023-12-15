Частью 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо за

угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



Представитель власти – это должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.



Чаще всего неправомерным действиям со стороны граждан подвергаются сотрудники полиции при выполнении обязанностей по охране общественного порядка.

Так, за один удар участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Шумерлинский», прибывшему к кафе «Рида» для охраны общественного порядка и проверки поднадзорных лиц, житель Шумерли был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и осужден к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком. Кроме того, с него в пользу участкового в счет компенсации морального вреда взыскано 40 тыс. рублей.

Следует отметить, что в случае, если в отношении представителя власти применено насилие, опасное для жизни и здоровья, то виновный понесет наказание по ч. 2 ст. 318 УК РФ — в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Пресс- служба Шумерлинского районного суда.