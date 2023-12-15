Два миллиона вопросов Путину

Вчера в Гостином дворе в Москве Президент России Владимир Путин подвел итоги года,

совместив прямую линию с пресс-конференцией. Длилось общение главы государства с россиянами и представителями иностранных государств более 4-х часов. В числе десятков представителей СМИ на мероприятии побывала главный редактор нашей газеты Анна Аношина.

В течение двух недель до дня прямой линии в адрес Президента поступило более 2 млн обращений.



Лидирующей темой стала, конечно, специальная военная операция. Были вопросы и обращения

по социальным выплатам, по ЖКХ, по международной ситуации, по росту цен и пр.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с некоторыми моментами прямой линии.

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Главные задачи внутри страны и за рубежом

В. Путин: «…главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. Ну и, наконец, это обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета».

Что касается российской экономики, то у нее, как сказал глава государства, запас прочности достаточный «для того чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд».

Чем можно гордиться?

В. Путин: «Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта, по концу года ожидается 3,5 %. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Если в этом году будет +3,5 – значит, отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед».

Президент отметил рост в промышленном производстве, в обрабатывающей промышленности, 10-процентный рост инвестиций в основной капитал, реальной зарплаты. При этом безработица достигла исторического минимума (2,9 %), что является хорошим интегрированным показателем состояния экономики. О макроэкономической и финансовой стабильности свидетельствует сокращение государственного и частного внешнего долга. Выросла продолжительности жизни россиян — в 2023-м ожидается 74 года.

О специальной военной операции

В. Путин: «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. …Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе».

На вопрос о второй волне мобилизации Путин ответил однозначно – на сегодняшний день нет необходимости. В ходе частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. Сейчас, по его словам, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий. После этого началась широкая кампания по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооруженными Силами. Планировали к концу году набрать 400 с небольшим тысяч, набрано 486 тысяч. Причем, отметил Президент, «все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия».

Состояние первичного звена здравоохранения — острая тема

На развитие первичного звена здравоохранения средства направляются немалые, отметил Владимир Путин. Но если есть жалобы, значит, этого недостаточно и программа обязательно будет продлена как одна из частей будущей президентской программы. Особое внимание уделят сельской местности.

О проблеме с мигрантами

В. Путин: «У нас, по разным подсчетам, свыше 10 млн трудовых мигрантов. Рынок труда, я уже говорил, 2,9 % безработица, ее нет почти, а потребности в рынке труда есть. Но это не значит, что мы здесь любой ценой должны и в ущерб коренному населению России решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда. …Нужно, чтобы все мигранты без всяких сомнений уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения». Президент высказал мнение о необходимости специального органа, который бы комплексно и своевременно находил решения по каждому аспекту этой проблемы, и обратил внимание представителей всех направлений и уровней власти на то, что руководствоваться надо прежде всего интересами местного населения – граждан Российской Федерации.

Почему дорожают яйца и курятина?

На вопрос пенсионерки о непомерных ценах на ранее доступные продукты питания Президент пообещал, что в декабре, после принятия правительством неких решений, ситуация начнет улучшаться. В числе причин, приведших к росту цен, глава государства назвал увеличение спроса при тех же объемах производства и отсутствие в должном объеме импорта.

Оплата услуг ЖКХ без комиссии банку

В. Путин: «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято: комиссия уплачиваться пенсионерами не будет».

О ситуации со служившими в частных военных компаниях

Владимир Путин признал, что проблема есть: «Я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Министерством обороны». Проблема в том, что частные военные компании в России не предусмотрены законом и участники боевых действий контракты с государством не заключали. «Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений», — констатировал Президент. Однако, отметил он, их права должны быть восстановлены: «Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная абсолютно позиция». Возможно, будут внесены изменения в закон.

Чем заняться в новогодние праздники?

«В Новый год, мне кажется, больше уделить внимания близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело – выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни надо вести. И желательно провести его вместе со своими близкими людьми, с семьей», — посоветовал глава государства.

Совет молодежи

«Сегодня надо думать о том, что будет завтра, — сказал российский лидер. — Надо ставить перед собой такие задачи и такие цели, которые кажутся, может быть, недостижимыми. Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, идти к ним и точно будет добиваться успеха».

Анна Аношина, главный редактор газеты «Вперёд»:

«К сожалению, мне не удалось задать вопрос, несмотря на то, что я сидела в шаге

от Дмитрия Пескова и буквально в трёх шагах от главы нашего государства. Но сам факт того, что мне посчастливилось присутствовать на мероприятии, к которому приковано внимание всего мира, уже считаю невероятной журналистской удачей».

Дмитрий Головин, глава Шумерлинского муниципального округа:

«Уверенность Президента России в запасе прочности российской экономики не просто вселяет уверенность в завтрашнем дне, но стимулирует двигаться вперёд, решать поставленные на уровне муниципалитетов задачи.

Полностью поддерживаю Владимира Владимировича и в другом вопросе: сейчас главное для России — укрепление суверенитета и обеспечение безопасности страны. Только вместе, сплотившись, мы сможем строить процветающее будущее».