Пусть детство будет счастливым всегда!

2023 год объявлен Главой Чувашии Годом счастливого детства. В этот период «детским» вопросам было уделено первостепенное внимание. Год приближается к концу, и 8 декабря в ДК Тракторостроителей города Чебоксары состоялась торжественная церемония подведения его итогов.

В мероприятии приняли участие порядка 1000 гостей. Большинство из них — дети-активисты, добившиеся успехов в различных направлениях, и педагоги, которые привели их к этому успеху. Почетными гостями праздника стали депутат Госдумы РФ Алла Салаева, сенатор Российской Федерации от Чувашской Республики Николай Владимиров, первый заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр финансов Михаил Ноздряков, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и другие.



Праздничное мероприятие началось с чествования победителей фестиваля «Асам» в главной номинации «Лучший спектакль большой формы». Достичь вершины успеха удалось юным артистам из Цивильского округа с постановкой «Путешествие в обратно». Они удостоились сертификата на приобретение музыкального оборудования.



Со словами приветствия от себя лично и от лица Главы Чувашии к собравшимся обратился Михаил Ноздряков. Он сказал, что Год счастливого детства был посылом для родителей, педагогов и других взрослых для того чтобы оглянуться и понять, что еще нужно, чтобы детство наших детей было более счастливым, спокойным и безопасным, чтобы наши дети имели возможность развиваться в учебе, спорте, культуре и в других направлениях. Министр также остановился на главных достижениях года, отметив, что в целом по стране и республике для здоровья и развития детей сделано очень много.



Именно в 2023 году появилось универсальное детское пособие. В нашей республике под эту выплату попадают более 140 тысяч детей. Важная работа из года в год ведется по обеспечению жильем многодетных семей. Приобретается новое медицинское оборудование для раннего выявления заболеваний детей. После ремонта открываются практически новые школы. Уже отремонтированы 105 школ республики, в очереди еще около 50. Именно в Год счастливого детства в республике появились подарки новорожденным.



В 2023 году было реализовано множество важных мероприятий и по линии Минобразования Чувашии. Это и открытие первого в республике подросткового центра «ТОП — Территория общения подростков», реализация проекта многофункционального консультативно-методического центра «Мой семейный центр», первый форум многодетных семей «Многодетная Чувашия», благотворительная акция «Взрослые — детям», республиканский проект «Туристический дневник школьника «Книга моих путешествий» по школьному туризму, фестиваль школьных театров «Асам». Впервые в Чувашии реализуется масштабный проект «Лучшие на селе», проведен детский Кубок России по шахматам «Шоколадный кубок», в котором приняли участие около 400 ребят из 43 регионов России.



Конечно же, на торжественном мероприятии особое внимание было уделено детям — активным участникам этих и других событий. Состоялось награждение победителей в номинации «Самая активная школа» в региональном проекте «Туристический дневник школьника «Книга моих путешествий». Десять отличившихся ребят были награждены в номинациях «Надежда спорта», «Доброе сердце», «Надежда науки», «Юный эколог», «Мастер медиа», «Ведущий за собой», «Восходящая звезда», «Горячее сердце (за спасение людей)», «Хранитель истории Отечества» и «Надежда сельского хозяйства».



Мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Год счастливого детства плавно подходит к концу, но это не значит, что в дальнейшем вопросы детства отойдут на задний план. Наоборот, из года в год условия для развития детей должны становиться всё лучше и лучше.

Татьяна Александрова.







