Волшебство обязательно повторится

Наша газета неоднократно рассказывала про республиканский фестиваль школьных театров «Асам». В этом году он проводился впервые по инициативе депутата Госдумы РФ Аллы Салаевой и объединил около 5 тысяч детей со всех школ Чувашии. Большинство ребят стали участниками муниципального этапа, проходившего весной. Среди них были выявлены победители и 29 коллективов вышли на региональный этап. В их числе — театральные студии школы № 1 города Шумерли «Дрозды» и Юманайской школы «Арлекино». В конце ноября они выступили в Чувашском государственном театре юного зрителя и почувствовали себя настоящими артистами.

Мы с нетерпением ждали объявления победителей республиканского этапа и церемонии награждения. И вот 8 декабря площадкой для столь важного события стал ДК Тракторостроителей города Чебоксары.

Отметим сразу: театральная студия «Дрозды» школы № 1 и юманайская студия «Арлекино» удостоились специальных призов жюри. Особо была отмечена игра юного актёра Юманайской школы Артёма Иванова. Он исполнил роль солдата в постановке «Каша из топора». Поздравляем юных артистов с достижениями и желаем им дальнейших успехов на театральном поприще!

Победители фестиваля «Асам» были определены в различных номинациях. Так, общественное признание отразилось в номинациях «Лучший театр по мнению соцсетей» и «Лучший спектакль на чувашском языке». Большинство пользователей соцсетей отдали свои голоса за спектакль «Посторонним вход разрешен» (лицей № 4, Чебоксары). Среди постановок на чувашском языке победила постановка Персирланской школы Ядринского округа «Первый учитель».



Также чествовали победителей в номинациях «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшие сценические декорации».



Победителей в номинации «Лучший спектакль малой формы» — представителей Ибресинского округа награждала главная гостья мероприятия, куратор фестиваля Алла Салаева. Она отметила, что большинство участников фестиваля не будут артистами, ведь не это самоцель, но ребята, которые поучаствовали и занимались в театральных студиях, приобрели такие навыки, как умение держаться на сцене, и это пригодится.



У театрального сообщества республики была возможность пристально рассмотреть юные таланты. «Мое сердце наполнено благодарностью ко всем взрослым, кто участвовал в организации этого проекта», — сказала Алла Салаева, заметив, что фестиваль станет ежегодным. А в этом году он как нельзя лучше стал частью Года счастливого детства, ведь что может быть более счастливого, чем объединить детей и наполнить их внутренний мир волшебством (именно так переводится с чувашского языка слово «Асам»).



Напоследок было оставлено самое главное — чествование победителей фестиваля в номинации «Спектакль большой формы». Их награждение состоялось чуть позже — на торжественном закрытии Года счастливого детства.

Татьяна Александрова.