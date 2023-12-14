Владимир Путин о задачах спецоперации «Мир будет, когда мы достигнем своих целей, они не меняются»

Россия не собирается отказываться от тех целей специальной военной операции, которые были провозглашены в её начале. Об этом Владимир Путин сообщил сегодня в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами. Речь о денацификации и демилитаризации Украины, о ее нейтральном статусе.

«Мир будет, когда мы достигнем своих целей. Цели не меняются», — подчеркнул Президент России.

Это заявление с воодушевлением восприняли члены Экспертного клуба Чувашии. Альберт Комахидзе сразу после окончания эфира прокомментировал, что Владимир Владимирович в первую очередь печётся о безопасности всей страны и русского народа, и что «цели СВО будут достигнуты в любом случае за столом переговоров или военным путем!»

«Твердость мнения Президента укрепляет наше государство!», — сказал Альберт Комахидзе.

Вообще вопросов об СВО поступило немало. Один из них касался второй волны мобилизации. Глава государства напомнил, что ранее были призваны 300 тысяч человек. И после этого власти перешли к набору военных на контрактной основе, планируя за год привлечь в войска 412 тысяч человек. Но в итоге желающих встать на защиту своей родины оказалось гораздо больше.

«На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Ну, зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — прокомментировал вопрос Владимир Путин, отметив при этом, что мобилизованные из первой волны отлично воюют, 14 из них стали героями России.

Но успехов в зоне боевых действие не было бы без поддержки тех, кто сердечно относится к нуждам фронта. Их глава государства поблагодарил отдельно.

«Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвовали», — сказал он.