Работники Шумерлинского лесничества приняли участие в фестивале ГТО

13 октября в Спортивной школе им. В.Н. Ярды состоялся осенний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников Шумерлинского лесничества. 27 работников данной отрасли во главе с директором Юрием Катейкиным изъявили желание проверить свой уровень физической подготовленности.

Фестиваль ГТО открыл заведующий сектором физической культуры, спорта и молодежной политики Николай Чангайкин. Он обозначил, что целью фестиваля является укрепление здоровья трудящихся и пожелал всем удачных выступлений.

В рамках фестиваля и женщины, и мужчины сдали следующие испытания: поднимание туловища из положения лежа на спине; подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; подтягивание из виса на высокой перекладине, бег на 1000 метров. Практически все участники фестиваля выполнили нормативы ГТО, из них на знаки отличия «золото» — 10 человек, «бронза» — 5 человек и «серебро» -12 человек.

В личном зачете среди мужчин и женщин 1-е места завоевали Александр Александров и Анна Ластухина, 2-е места — Игорь Махров и Наталья Медведева, 3-и места — Юрий Катейкин, Светлана Иванова и Альбина Надеждина. Поздравляем победителей, желаем им дальнейших достижений и главную награду — здоровье!

Н. Чангайкин, зав. сектором физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского МО.





Exif_JPEG_420