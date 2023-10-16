Папины дочки

Россияне с 2021 года в третье воскресенье октября отмечают День отца. Название говорит само за себя. Суть праздника – выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей.

В преддверии этой новой семейной даты мы побывали в гостях в доме, где в последние

три года звучит только слово «папа». Юрий Владимирович Сыбатов во втором браке с супругой Аленой прожил 21 год. Было разное в их жизни — и хорошее, радостное, и плохое, горестное.

В 2011 году супругам пришлось пережить невосполнимую утрату — пожар унес жизни

их троих детей. Вскоре в семье Сыбатовых родились дочери Александра и Ангелина,

и жизнь потихоньку стала наполняться красками.



Но в 2020 году в дом Юрия Владимировича пришла новая беда – не стало супруги Алены.

Так глава семейства стал единственным родителем для своих дочерей.

У ворот нас встретил глава семьи и пригласил в дом, где мы познакомились с его старшей дочерью Александрой. И пока Юрий Владимирович отлучился в школу за младшей Ангелиной, деловитая, общительная Сашенька рассказала о себе, показала свои творческие работы. Девочка учится в 5 классе гимназии № 8. Со второго класса занимается в секции баскетбола. Любит вышивать, плести бисером. В этом году стала посещать группу кратковременного пребывания детей в Шумерлинском комплексном центре соцобслуживания населения, где ей очень нравится. А дома она — главная папина помощница.



Вскоре мы познакомились и с ее сестренкой. Девочка также учится в гимназии № 8, в третьем классе. Занимается в секции спортивной аэробики в «Олимпе». Увлечения и интересы у девочек разнообразные и они с сожалением отмечают, что не хватает времени на посещение некоторых творческих кружков. Поэтому всё, что их заинтересует, они находят в интернете, смотрят, читают и воплощают в жизнь. Ангелина, как оказалось, таким образом связала себе шапочку и перчатки, которые сейчас носит, а Александра сплела игрушку из бисера, вышивает. Папа же обеспечивает девочек всем необходимым для их развития. Доходом семьи в настоящее время являются пособия: детей — по потере кормильца, главы семьи — по уходу за детьми. Семью поддерживают родственники и друзья Юрия Владимировича — и детскими вещами, и советом, и делом. Не остаются в стороне и школа, и ШКЦСОН. Интересуются потребностями и проблемами семьи, оказывают содействие в воспитании детей.



Сыбатовы проживают в добротном двухэтажном доме, который Юрий Владимирович построил фактически своими руками. Мастер на все руки, он и сейчас все ремонтные работы выполняет сам. Сам выполняет он и так называемые «женские» дела по дому. «Когда ходишь на работу, думаешь только о ней. А тут все время в голове нужно держать целый список дел, и так каждый день,- говорит Юрий Владимирович. — Но нет таких дел, которым бы человек не научился. Многому научился и я. Что делать, надо поднимать детей на ноги».



Папин список дел начинается с утреннего «разбудить, накормить, отвезти» и заканчивается «сделать домашние задания, уложить спать». А между ними — череда нескончаемых забот. До недавнего времени и косички дочкам заплетал. Сейчас девочки уже подросли и прически друг другу делают сами.



У Сыбатовых принято всё делать сообща — кто в чем силен, тот в этом и помогает. «Мы папе помогаем разбираться в телефоне, найти нужное в интернете. В доме убираемся вместе, готовим. Ходим и к бабушке Розе. Раньше она нам помогала, теперь мы ей», — рассказывают девочки.

В семье сложились и свои традиции. Одним из любимых занятий является совместное хождение за покупками. По вечерам они любят играть вместе в русское лото. Их любимые блюда — макароны с курицей и борщ, а на приближающийся папин праздник девочки собираются приготовить салат «Цезарь», рецепт которого нашли в маминых кулинарных книжках. «Желаем папе счастья, богатства, здоровья, — говорит Александра за себя и за сестренку. — Чтобы чаще виделся со своей старшей дочерью Татьяной, нашей сводной сестрой. Мы знаем, он ее любит так же, как и нас».

Марина Ветликова.