Опытные наставники дадут практические рекомендации чувашским студентам — будущим педагогам на форуме Российского общества «Знание»

16–17 октября в Чебоксарах в рамках Года педагога и наставника состоится молодёжный просветительский форум трека Знание.Учитель, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Академией Министерства просвещения и VK. Площадкой для встречи студентов — будущих преподавателей с опытными лекторами станет Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева. Участники форума обсудят, как молодому учителю успешно начать карьеру, повышать уровень мастерства и достигать самореализации. Для участия нужно бесплатно зарегистрироваться на сайте Общества «Знание».

В первый день программу откроет творческая встреча «Урок нравственности по следам К. Д. Ушинского», которую проведет учитель обществознания Максим Бойко, двукратный лауреат Всероссийского конкурса молодых учителей «Педагогический дебют», член проектов «Мобильные учителя» и «Под крылом пеликана».

Затем состоится серия мастер-классов. Победитель трека «Студенты» конкурса «Лидеры России», руководитель независимой консультационной группы «Премиум» Александр Аксютин поделится опытом, связанным с наставничеством и адаптацией в педагогической практике. О способах геймификации образовательного процесса и преимуществах внедрения игровых элементов в процесс обучения расскажет Павел Аванян, управляющий партнер компании Center-Game и проекта Preinc.ru, эксперт Академии Минпросвещения России, лидер рабочей группы 2035 EduNet (Национальная технологическая инициатива). Мастер-класс «Ораторское мастерство для педагога» проведет актриса, телеведущая, тренер по ораторскому искусству, заслуженная артистка Республики Татарстан Лейсан Дусаева.

Второй день форума начнется с лекции о возможностях, которые открываются перед будущими преподавателями. Об этом расскажет учитель истории и обществознания школы № 9 города Абакана, председатель Ассоциации молодых педагогов Республики Хакасия Анна Борисова.

Мастер-классы второго дня будут посвящены созиданию в образовательном процессе и имиджу преподавателя. Тему творческой реализации педагогов раскроет Николай Кодинов, художественный руководитель Театральной мастерской, руководитель собственного проекта по записи и производству подкастов, победитель Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание». Как развивать креативное мышление учителя, с участниками форума обсудит Александр Аксютин, руководитель независимой консультационной группы «Премиум», победитель трека «Студенты» конкурса «Лидеры России». О значении личного бренда преподавателя и способах его формирования со студентами будет говорить Сергей Подковальников, популяризатор науки и образования, победитель конкурсов «Лига Лекторов» и «ТопБЛОГ», полуфиналист проекта «Флагманы Образования».

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