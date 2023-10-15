Родина сказала: надо!

За событиями, что происходят в зоне специальной военной операции, можно внимательно следить и по теленовостям, и через интернет. Но ничто не сравнится с рассказами воинов, долгие месяцы несущих службу там, в эпицентре событий.

В настоящее время восемь шумерлинцев – участников СВО — находятся в краткосрочных отпусках.

Газета воспользовалась возможностью поговорить с одним из них.

Участник специальной военной операции Сергей Халманов в военном деле отнюдь не новичок. После полуторагодовой срочной службы в спецназе ГРУ под Новосибирском шумерлинец принял решение заключить контракт на военную службу и еще полтора года служил в Бурятии, в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Демобилизовался в звании сержанта и с определенным военным опытом за плечами.



Потом Сергей несколько лет работал в Москве «на разных работах». Вернувшись в Шумерлю, устроился в магазин «Стройка» продавцом-консультантом. Там он познакомился со своей будущей супругой Натальей. В 2017 году родился сын, через два года – второй.



На специальную военную операцию Сергей Халманов был призван в ходе частичной мобилизации ровно год назад. В конце декабря, после двух месяцев учебки в Ульяновске, вместе с земляками был направлен в зону СВО.



Сегодня взвод чувашского полка, в котором служит тридцатичетырехлетний сержант Халманов (позывной Халман), дислоцируется в Запорожской области. В подчинении заместителя командира взвода — командира первого отделения находятся 30 человек. Задача нашего земляка — доводить до личного состава боевые задачи и приказы вышестоящего командования.



Как рассказал Сергей нашей газете, быт российских военнослужащих вполне обустроен: оборудованы кухня, блиндаж, полноценная баня. Питание вкусное и разнообразное: продуктами бойцы обеспечены, равно как и обмундированием. Военные ни в чем не нуждаются. Единственный дискомфорт в том, отметил Сергей, что все мужчины скучают по дому, по семье.



Их взвод находится на второй линии, но и здесь хорошо слышны бои. Да и не только слышны. «Артиллерийские снаряды регулярно прилетают на близлежащую к нашим окопам территорию, — говорит Сергей. – Летом, когда стояла жара, в результате прилета загорелась трава и начался пожар. До его ликвидации успели сгореть некоторые вещи бойцов».



С первых дней службы Сергей Халманов на хорошем счету. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, воинскую дисциплину, успешное выполнение специальных боевых задач перед самым отпуском шумерлинец был награжден грамотой командования.



В двухнедельном отпуске Сергей старается по максимуму проводить время с семьей – с мамой, женой и сыновьями — шестилетним Никитой и четырехлетним Мишенькой. На расстоянии он стал больше дорожить своими близкими, каждым мгновением общения с ними.



После окончания отпуска сержант Халманов вновь отправится к месту службы. Он уверен, что нужен там, его там ждут. Участник специальной военной операции твердо верит, что вместе с товарищами он вернется домой с победой, живым и невредимым. Выполнив все поставленные родиной задачи.

Ольга Дмитриева.