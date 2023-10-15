Работать от души и для души

Учитель – одна из самых значимых и благородных профессий, но в то же время учительский труд крайне не легкий. Далеко не каждый человек может овладеть этим ремеслом. Ведь для этого необходимо не только обладать определенными знаниями, но и такими личностными качествами, как трудолюбие, целеустремленность, справедливость, креативность, желание прийти на помощь.

Именно такими качествами обладает Рена Вениаминовна Таланцева, проработавшая более 40 лет учительницей начальных классов.

Рена Вениаминовна родом из д. Анаткасы-Туруново Чебоксарского района. По окончании Туруновской 8-летней школы поступила учиться в Канашское педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов». С 1978 года ее жизнь связана с Шумерлинским районом: по распределению она приступила к трудовой деятельности в Бреняшской 8-летней школе. Там же познакомилась с будущим мужем Геннадием Христофоровичем — жителем соседней деревни. В 1980 году молодые сыграли свадьбу. Параллельно с работой молодой педагог получила высшее образование в Чувашском педагогическом институте. С мужем они вырастили двух сыновей и сейчас не нарадуются внукам.



С 1987 года трудовая деятельность Р.В. Таланцевой связана с Торханской школой. Именно в этой школе она проработала учителем начальных классов до выхода на заслуженный отдых. За это время в копилке ее трудовых наград, помимо грамот различного уровня, появились звания «Отличник народного просвещения РФССР», «Ветеран труда».



Многие дети ближайших населенных пунктов (д. Молгачкино, д. Чертоганы, д. Торханы), а также д. Синькасы и д. Бреняши с гордостью могут сказать о Рене Вениаминовне «моя первая учительница». Для многих из них она стала не просто учителем, а второй мамой. Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она находила ключик к сердцу каждого ученика. Это опытный учитель, настоящий профессионал, мудрый, талантливый педагог, до глубины души преданный своему делу. Она обладает уникальной способностью поднять дух и заставить поверить в себя даже тех, кто сильно сомневается в своих способностях. Находясь рядом с этим человеком, любой может зарядиться её неугасаемой энергией и желанием творить.



Всю жизнь мы ищем наставника, который будет нас вдохновлять, которому мы будем подражать, который будет для нас примером в жизни. К счастью для нас, учеников и коллег Торханской начальной школы-детского сада, такие примеры у нас есть и один из них – это Рена Вениаминовна. Своим душевным теплом, талантом учителя, исключительным педагогическим мастерством, творческой увлеченностью и широким кругом интересов она вдохновляет, зажигает, мотивирует учителей и учеников на достижение высоких результатов.



А. Маймасова, учитель Торханской НШ-ДС.