Глава Чувашской Республики Олег Николаев поздравляет с Днем отца



«Этот праздник – еще один повод, чтобы выразить свою любовь и благодарность нашим дорогим отцам, занимающим важное место в жизни каждого из нас», — говорится в тексте поздравления

Олег Николаев отмечает, что в Чувашии уделяется особое внимание пропаганде ценностей отцовства и большой вклад в эту работу вносят советы отцов и подобные объединения в образовательных учреждениях.



Особое внимание Глава Чувашии уделил участникам СВО: «Я хочу выразить особую благодарность отцам, которых ждем дома с Победой, – военнослужащим, отважно выполняющим свой ратный долг в зоне специальной военной операции.