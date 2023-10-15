В мир творческих успехов мы открываем двери

В Шумерлинском муниципальном округе состоялось открытие творческого сезона.

Культурно-досуговые учреждения представили разнообразную программу для людей всех возрастов, разных интересов и увлечений.

В фойе Домов культуры были размещены выставки и фотопрезентации: «Путешествие по станциям творчества» (в Шумерлинском СДК), «Умейка» (Саланчикский СК), «Рукам работа – душе потеха» (Егоркинский СДК), изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.



В Большеалгашинском сельском клубе для жителей села была проведена экскурсия по местному музею русской культуры «Живая старина», где представлены предметы народного быта и творчества жителей поселения. В Торханском СДК в рамках Дня открытых дверей заслуженный учитель Чувашии Валерий Павлович Долгов провел встречу с воспитанниками Торханской начальной школы — детского сада. В Ходарском Доме культуры была организована выставка «Дары осени-2023». Замечательная концертная программа прошла в Юманайском СДК. Зрители бурными аплодисментами встречали выступление вокального коллектива «Мерчен». В Саланчикском клубе зрителей порадовала своим ярким выступлением женская вокальная группа народного хора. Самодеятельные артисты были великолепны в своих красивых новых костюмах. В Туванском КОЦ, Торханском, Егоркинском, Ходарском сельских домах культуры творческие коллективы представили на суд зрителей как уже полюбившиеся, так и новые художественные номера, творческим языком рассказали о своей деятельности.



С открытием творческого сезона поздравили жителей почетные гости, официальные лица, приглашенные деятели культуры и искусства. Состоялось чествование наиболее активных участников художественной самодеятельности, опрос жителей по организации работы культурно-досуговых учреждений.



В. Иванова, методист ИРЦК.