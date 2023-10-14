Рекомендуем пользоваться информацией только из официальных источников

В связи с ростом мошеннических действий, в том числе совершаемых от имени ФНС России, напоминаем гражданам о необходимости внимательного отношения к поступающей информации (телефонные звонки, письма на электронную почту и др.).



Официальным источником информации является сайт ФНС России, размещенный по адресу www.nalog.gov.ru. При этом все документы, направляемые налоговой службой в адрес налогоплательщиков, утверждены соответствующими приказами. При необходимости их можно найти в информационно-правовых системах или на сайте ФНС России.



В ходе телефонного разговора при возникновении подозрительных вопросов рекомендуется сообщить собеседнику о возможности направления всей информации официальным документом и прекратить дальнейшее общение.



При наличии вопросов можно обратиться в налоговый орган следующими способами: при личном обращении через специальный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию», который позволяет заблаговременно записаться на прием и получить необходимую услугу в удобное для налогоплательщика время; в электронном виде с использованием сервисов ФНС России группы «Личные кабинеты» для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сервиса «Обратиться в ФНС России». Также можно получить консультацию по номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный) или направить обращение по телекоммуникационным каналам связи или почтовым отправлением.



Будьте бдительными и при подозрительных действиях обращайтесь за информацией к её официальным источникам.

Управление ФНС по Чувашии.