Переход -для галочки в отчете?

На перекрестке улиц Некрасова и Заводской мы обнаружили необычный пешеходный переход. Вроде всё как положено: и знаки стоят, и «зебра» нарисована. Но люди по ней не переходят. Перебегают дорогу, как и раньше, на самом перекрестке. Оказывается, пешеходный переход ведет прямо в канаву – и с одной, и с другой стороны. Как тут переходить? Не лезть же в канаву!

Ох уж эти недоделки! Зачем тратили краску, средства на знаки ради бесполезного перехода? Или это так, для галочки?



Хочется надеяться, что всё-таки он тут не для отвода глаз отчетности, а для людей, и ответственные за это дело доведут его обустройство до логического конца, сделают нормальные проходы через канавы для удобства людей.



Редакция.