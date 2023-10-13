5 золотых медалей – весомый повод для гордости!

С 4 по 7 октября текущего года в Тимирязевской академии города Москвы компания «Ядринмолоко» традиционно представляла свою продукцию на главном аграрном форуме страны – выставке «Золотая осень» и привезла домой целых пять золотых медалей и дипломы Министерства сельского хозяйства России!

В этом году предприятие выдвинуло на конкурс пять видов продукции под торговой маркой «Наша корова»: творог 5 %-жирностью, молоко «Отборное» 3,4-6%, кефир 3,2%, сметана 20 % и сладкий кисломолочный продукт «Снежок» 2,5 %. Все пять продуктов получили самую высокую оценку экспертной комиссии.



Участие в юбилейной 25-ой аграрной выставке страны приняли более 100 экспонентов – регионов и организаций агропромышленного комплекса, среди которых 21 сельхозтоваропроизводитель из Чувашии. А в медальном зачете в различных номинациях приняли участие 43 предприятия агропромышленного комплекса Чувашии.



Оставаться из года в год в числе лучших компании «Ядринмолоко» удается благодаря многим факторам: современное высокотехнологичное оборудование, использование только натурального и проверенного сырья, строжайший лабораторный контроль на всех этапах производства и команда профессионалов, любящих свое дело и преданных ему.