Холода заставляют горожан нервничать

Отопительный сезон в Шумерле согласно постановлению администрации начался 6 октября. В первую очередь тепло получили детсады, школы, больницы, в жилых домах обещали с 9-го числа. Естественно, день в день его не все получили. По информации Госжилинспекции Чувашии, по состоянию на 16.00 час. 9 октября в Шумерле батареи нагрелись лишь в 122 домах из 277.

Как показывает многолетняя практика, на полную отладку системы осенью необходимо время. Но замерзающие в своих квартирах, да еще и без горячей воды, люди не могут ждать. Оттого и накал негатива по отношению к руководству теплоснабжающих предприятий и города в целом получился серьезный.



К сожалению, на официальном сайте администрации города невозможно найти никакой информации (в администрации до сих пор нет сотрудника на должности пресс-секретаря) о ходе отопительного сезона с обозначением болевых точек, причин их возникновения, а главное, мер и сроков по устранению проблем. Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства, в чьем ведении находятся и вопросы ЖКХ (сам отдел ЖКХ «обезглавлен» с недавнего времени), не захотел встречаться с журналистами местных СМИ по столь важному для горожан поводу. И единственным источником, где можно хоть что-то узнать, являются странички администрации в соцсетях.

Например, отвечая на вопросы и гневные комментарии в тг-канале, администрация Шумерли утром 8 октября сообщала, что отопление имеется в детсадах №№ 4, 16 и 18, а днем тепло обещали подать в детсады №№ 1, 11 и 14, в детскую поликлинику. В д/с №№ 5 и 15 подачу тепла запланировали к вечеру следующего дня в связи с необходимостью переврезки подводящего газопровода к БМК на ул. Ленина.



9 октября власти проинформировали, что системы теплоснабжения запитаны по всему городу, подача тепла и горячей воды от БМК ГУП «Чувашгаз» по улицам Чайковского, К. Маркса, Сурской и Коммунальной должна начаться. От БМК по пер. Школьному и ул. Ленина тепло тоже обещали, а вот горячую воду — по мере готовности системы ГВС и тепловых узлов домов. Управляющим организациям и ТСЖ было рекомендовано согласовать прием тепловой энергии от БМК ГУП «Чувашгаз», а жильцам домов, так и не получившим тепло, — обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ. От источников котельных МУП «ШПТиВ» тепло тоже подано.



В течение 10-11 октября в большинство МКД тепло всё же пришло, однако в связи с выявлением неполадок батареи кое-где вновь остывали. Утром в четверг газета пыталась обзвонить управляющие компании, чтобы узнать о ходе отопительного сезона, однако руководители и специалисты вновь были в рейдах по своим территориям обслуживания. То есть ситуация жилищно-коммунальными организациями контролируется ежедневно. Глава администрации также выходит на проблемные участки, о чем сообщает в тг-канале.



Единственный, с кем нам удалось поговорить утром четверга, был директор МУП «ШПТиВ». Николай Егоров сообщил, что все котельные и сети работают в штатном режиме согласно температурному графику. Подачу тепла начали не с 6-го, а с 9 октября во все жилые дома и социальные объекты (школы №№ 1, 2 и 6), в школу-интернат и детский дом тепло после ликвидации аварии на водопроводе пришло 11 октября. Без проблем, конечно, не обошлось, но они устранялись оперативно.



«Без тепла могут еще оставаться малоэтажные дома, в которых не выбран способ управления, — пояснил собеседник. – Собственники должны самоорганизоваться, найти слесаря-сантехника, чтобы тот проверил внутридомовую систему отопления и жильцы смогли получать тепло. Наше предприятие не вправе обслуживать МКД».

Тем временем Госжилинспекция Чувашии открыла горячую линию для приёма звонков и заявок. Сообщить о возможных нарушениях температурного режима в ходе подачи отопления в жилые дома, а также об иных нарушениях при организации отопительного сезона можно с 7 до 19 часов по номеру телефона 8 (8352) 56-52-68.

Наталья Владимирова.