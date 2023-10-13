Форум стал площадкой для обмена опытом и знаниями

С 3 по 7 октября в Москве прошло самое масштабное событие в рамках Года педагога и наставника — Форум классных руководителей. На него съехались 3000 классных руководителей из 89 регионов

страны. В делегацию от Чувашской Республики вошли 23 педагога, город Шумерлю представляли

учитель школы № 2 Юлия Жданович и автор этой статьи — учитель школы № 3 Кристина Селезнёва.

Для меня Форум классных руководителей — это именно то мероприятие, которое классный руководитель должен посетить хотя бы раз в своей профессиональной деятельности. Это встречи, обмен опытом с интересными, инициативными и классными классными со всех уголков нашей необъятной Родины. Мы познакомились с разнообразными полезными практиками, касающимися организации внеклассных мероприятий, творческих проектов, и получили советы по саморазвитию. На форуме проводились стратегические сессии по реализации программы воспитания, которые позволили обсудить важные аспекты воспитательной работы и разработать практические рекомендации для педагогов.



Для Юлии Жданович особенно интересными были мастер-классы от передовых площадок «Россия — страна возможностей», «Движение первых» и «Просвещение». «Участие педагогов Чувашии в Форуме классных руководителей подчеркивает их активную роль в развитии образования и стремление к постоянному самосовершенствованию, — считает педагог. — Все участники ФКР получили ценный опыт и новые идеи, которые помогут им стать еще более успешными и эффективными педагогами».



К. Селезнева, учитель школы № 3.