«Крутись, крутись, веретено -не время горевать»

В волонтерском движении «Группа поддержки ребят» кипит работа по разным направлениям. Здесь общим делом объединены неравнодушные, отзывчивые люди разных возрастов.

Татьяна Тарасова — подписчица волонтерской группы — как-то обратила внимание на сообщение о том, что в волонтерский центр передали мешок шерсти, а руководитель движения Валентина Долгова интересовалась, сможет ли кто заняться ею, спрясть? Тут Татьяна и подумала о своей свекрови.



Зое Ильиничне Тарасовой 87 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, женщина не может сидеть без дела, занимается домашним хозяйством, держит козу. Физические работы ей уже, конечно, не под силу, а вот без рукоделия — привычного и любимого с детства дела — она себя не представляет.



Предложение снохи спрясть пряжу для того чтобы в последующем из нее связали теплые носки для бойцов, Зоя Ильинична приняла с радостью. Так как шерсть была необработанной, сначала всю её очистила от мусора. Татьяна с мужем свозили шерсть на шерстобойку. Получилось около 32 кг готового для пряжи материала. И заиграло веретено в руках рукодельницы Зои Ильиничны. Первая партия клубочков — целый пакет — уже готова и снова отправится в центр для передачи в другие заботливые руки. Женщина с радостью осознает, что связанные из её пряжи носки будут согревать бойцов в холодное время. Это придает ей силы и стимул работать. А начала З.И. Тарасова вносить свою посильную лепту в помощь воинам ещё прошлой осенью. Приехавшему в отпуск из зоны СВО соседу она передала для солдат несколько пар шерстяных носков, связанных своими руками.

А мы пожелаем Зое Ильиничне доброго здоровья. Пусть как можно дольше будет крутиться веретено в её умелых руках!

У Зои Ильиничны пока возникла неожиданная заминка в делах – сломалось веретено.

Сейчас они с Татьяной в поисках другого.

Марина Ветликова.