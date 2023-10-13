Живите в здравии долгие годы!

Наконец-то новый многоквартирный дом по ул. Францева, 8А заселяется. В конце сентября он был сдан в эксплуатацию, затем проводились необходимые процедуры с документами, и вот 10 октября новоселы получили ключи от своих квартир.

В 48-квартирную пятиэтажку рядом с автовокзалом по республиканской программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» (реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда») переедут жильцы из дома № 27 по ул. Урукова, также предусмотрено 7 квартир для категории детей-сирот.



Обладателей нового жилья с таким значимым событием поздравили первый замминистра строительства Чувашии Владимир Максимов, депутат Госсовета от Шумерли Виктор Горбунов, гендиректор стройтреста № 3 Валерий Семëнов, глава Шумерли Сергей Яргунин и глава администрации Эдуард Васильев.



Владимир Максимов, выступая перед новоселами, назвал программу переселения граждан из аварийного жилья одной из приоритетных для республиканских властей и постоянно контролируемой. Это позволяет Чувашии досрочно завершить четвертый этап и получить федеральные средства на новый, в рамках которого будут расселяться дома, признанные аварийными после 2017 года. Благодарность за участие в программе коллективу и руководству застройщика – стройтреста № 3 – выразил Виктор Горбунов.



Двухподъездный дом построен всего за год и сдан в соответствии с требованиями: в квартирах установлены современные оконные блоки, межкомнатные двери, на полу настелен имитирующий ламинат линолеум, на стенах обои пастельных тонов, в санузлах тоже выполнена чистовая отделка и подключено сантехническое оборудование, на кухнях — котлы индивидуального отопления и газовые плиты, есть приборы учета ресурсов. Дворовая территория благоустроена – заасфальтирована, есть лавки у подъездов, площадка со спортоборудованием и качелями, парковка. «Дом получился хороший, уютный, теплый», — оценил детище своих строителей Валерий Семёнов и пожелал новоселам жить в нем в здравии долгие годы.



Когда все ключи были вручены, состоялась традиционная церемония перерезания красной ленточки. А затем новоселы разошлись по квартирам, чтобы впервые переступить порог своего нового жилья. В доме преимущественно однокомнатные и двухкомнатные квартиры и только 2 «трёшки».



Газета бывала в некоторых квартирах новостройки, когда там только готовились начать отделочные работы. Теперь же мы вошли туда вместе с хозяевами и стали свидетелями искренних эмоций. Например, семья Вастеровых осталась довольной увиденным – двухкомнатная квартира-«распашонка» на третьем этаже, просторная кухня и раздельный санузел. «Очень уютно. Хорошая квартира. Спасибо и администрации, и всем. Соседи все знакомые, — поделились впечатлениями супруги. – На Урукова у нас был маленький уголок под кухню и не было ванной, а здесь всё просторное». Пригласили к себе и Кудашовы – соседи Вастеровых через стенку. Их однокомнатная квартира, тоже с просторной кухней, встретила подмерзших на улице гостей теплом от газового котла и тем самым особенным запахом нового жилья. Видно было, что хозяева тоже довольны.



В этот день не вручались ключи только сиротам, их поздравят с новосельем позже. Так что у газеты еще будет повод вернуться на Францева, 8А. Как, впрочем, и порадоваться за шумерлинцев, которые получат квартиры в другой новостройке, на ул. Колхозной. Предоставить 25 квартир по программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, планируется до конца декабря.

Наталья Игнатьева.







