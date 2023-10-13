Глава Чувашии Олег Николаев поддержал учреждение знака «Атте»

Предложение учредить знак государственную награду «Знак отцовской славы Чувашской Республики «Атте» (в переводе с чувашского языка – «Отец») прозвучало в ходе круглого стола «Отцовский разговор», посвященного Дню отца. Инициативу выдвинул Совет отцов Чувашии.

Деятельность организации имеет положительные отклики. Совет планирует в 2024 году подготовить и провести слет отцов ПФО «Большая семья» с целью обмена лучшими практиками, а также создать единую информационную онлайн-платформу «Школа для родителей», где квалифицированные психологи будут оказывать консультации.

В ходе встречи ее участники обсудили деятельность Совета отцов Чувашии по отправке гуманитарных грузов для земляков — бойцов СВО, совместную работу по предупреждению подростковой преступности, затронули тему борьбы наркоманией среди несовершеннолетних.

Отдельно рассмотрен приоритетный проект по охране репродуктивного здоровья у мужчин, направленный на внедрение принципиально новой модели оказания медицинской помощи — «Медицина «4П» (предсказательная, профилактическая, персонализированная, партнерская). Внедрение этой системы позволило перейти от оказания помощи по обращениям пациентов к принципу раннего выявления проблем, улучшить качество и доступность специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Источник: cap.ru.