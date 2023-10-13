В Шумерлинском муниципальном округе прошел форум сельских женщин

Вчера в Юманайском сельском Доме культуры прошел форум сельских женщин «Мир сельской женщины», посвященный Международному Дню сельских женщин, отмечаемый 15 октября. В Доме культуры собрались представительницы прекрасного пола – все они трудятся в сельской местности Шумерлинского муниципального округа.



В работе форума приняли участие Наталья Николаева — председатель «Союза женщин Чувашии», Илья Тумаков — руководитель «Республиканского бизнес-инкубатора», Юлия Мореева — председатель комитета «Чувашская женщина» общественной организации «Чувашский национальный конгресс».

Программа форума включала в себя работу пяти круглых столов: «Женщина бизнеса», «Искусство ждать», «У социальной сферы женское лицо», «Хранительницы родного языка, народных традиций, культуры», «Сельская молодёжь. В ногу со временем».

По случаю праздника самых активных представительниц прекрасного пола наградили грамотами и благодарностями.







