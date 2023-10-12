Глава Чувашии запустил движение по новой дороге, соединившей два муниципальных округа

Сегодня у жителей деревень Тузи, Нижеры, Щамалы Мариинско-Посадского округа и Кинеры Козловского округа настоящий праздник. В торжественной обстановке Глава Чувашии запустил движение на трехкилометровой асфальтированной дороге, соединяющей эти муниципалитеты. Долгое время этот участок трассы «Волга» – Марпосад – Октябрьское – Козловка оставался грунтовым. Теперь же добраться до необходимых населенных пунктов люди могут в разы быстрее, экономя до полутора часов своего времени. Об этом сообщили в госпаблике Минтранса Чувашии.

Отметим, что на месте новой двухполосной дороги шириной 12 метров еще в 2022 году был лес. В прошлом году подрядная организация приступила к вырубке растительности и подготовке земельного полотна под будущую региональную трассу.

Дорогу, соединившую Мариинско-Посадский и Козловский округа, строило ООО «Воддорстрой». В работе подрядчик использовал передовые 3D-технологии спутникового позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS. Проще говоря, сначала была создана 3D-цифровая модель проектной поверхности. Данные заложили в бортовой компьютер машины. Такой подход обеспечил высокую точность выполнения работ, сократил перерасход материала на выравнивание слоев дорожной одежды.

Объект построили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Его стоимость составляет порядка 190 млн рублей. «Это первый грунтовый разрыв, ликвидированный между муниципальными округами на региональной трассе. И работа в этом направлении будет продолжена», — подчеркнули в госпаблике Минтранса Чувашии. Хотите знать больше о том, как меняется дорожная сеть Чувашии – подписывайтесь на паблик ведомства во ВКонтакте.

Источник: чувашинформ.рф