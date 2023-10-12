В Чувашии телефонные мошенники обманули врача

Ущерб от действий аферистов составил 1,7 млн рублей.

История обмана началась со звонка в популярном мессенджере. Незнакомый мужчина представился сотрудником ФСБ и рассказал 48-летней женщине, что неизвестный использовал ее личные данные для оформления кредита в 6 миллионов рублей.

Он посоветовал оформить побыстрее кредит и погасит долг перед банком, чтобы предотвратить снятие денег, которые могут уйти и в поддержку ВСУ. Мужчина уверял,что потом этот займ будет возвращен на ее же счет.

Женщина пошла в банк и оформила кредит в 1 млн рублей. Сотрудник банка предупреждал о возможном мошенничесте. Но полученные деньги были направлены на счёт мошенников. А на следующий день, получив отказ на выдачу кредита, был заложен автомобиль. Полученные 700 тысяч рублей тоже переведены мошенникам.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. А женщина пояснила полиции, что мошенники запретили ей кому-либо рассказывать о случившемся.

Источник: чувашинформ.рф