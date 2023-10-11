Суд обязал администрацию Шумерли предоставить жилье сироте

Согласно российскому законодательству дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к категории граждан, которые имеют право на государственную помощь и поддержку, в том числе на предоставление жилья при его отсутствии.

Шумерлинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации Шумерли в интересах 18-летней девушки, включенной в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма.

Девушка проживает с бабушкой, собственного жилья у нее нет. По решению суда администрация г. Шумерли обязана предоставить ей благоустроенное жилое помещение в пределах города в течение 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.