Подготовка лыжной трассы к зимнему сезону продолжаются

Продолжаются работы по подготовке лыжной трассы на п. Палан к предстоящему лыжному сезону. Сегодня был подготовлен равнинный участок лыжной трассы, стартовый и финишный коридоры. Для этого была задействована роторная косилка на базе МТЗ. Благодаря специализированной технике была скошена трава и поросль на лыжной трассе.

Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля выражает благодарность директору МУП «БТИ» А.А. Балакиреву за предоставленную технику для подготовки лыжной трассы к предстоящему зимнему сезону!