Студентам Шумерлинского политехнического техникума вручили Знаки отличия ГТО 

Нормы ГТО — это комплекс упражнений, цель которых заключается в проверке физического состояния населения, пропаганде здорового образа жизни и физической активности. Благодаря сдаче норм ГТО достигается популяризация спорта.

Результат сдачи норматива — выдача специального значка. Есть 3 уровня: бронза, серебро и золото. Они выдаются в зависимости от результата.

Шумерлинский политехнический техникум является одной из площадок сдачи норм ГТО. В техникуме ежегодно студенты и педагоги вовлекаются в мероприятия по сдаче норм ГТО.

9 октября на торжественной линейке студентам были вручены Знаки отличия ВФСК «ГТО».