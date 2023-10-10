Первые отправки в части «осенних» призывников начнутся в середине октября

На состоявшейся вчера встрече с журналистами военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков рассказал, что осенняя призывная кампания проходит планово. Отличие от весеннего призыва в количестве призывников — их значительно меньше, чем отправилось в части весной.

До конца года для прохождения военной службы из Чувашии будет направлено около 1000 человек. В весенний призыв призывников было значительно больше — 1400. Это связано с увеличением в рядах вооруженных сил тех, кто служит по контракту.

Первые отправки в войска начнутся после 16 октября. Абсолютно исключено направление срочников в зону СВО. География службы чувашских новобранцев обширна — практически вся Россия за исключением 4 новых территорий. Большинство парней будет направлено в учебные воинские части, где им предстоит освоить современную технику и получить воинские специальности. По традиции часть призывников (около 15 человек) направят для службы в Президентский полк. Осенний призыв завершится в конце декабря, срок службы по-прежнему составляет 1 год.

Алексей Богданов

Источник: чувашинформ.рф.