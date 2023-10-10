Мой папа – пример и опора!

15 октября в нашей стране отмечается праздник – День отца.

Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника Российской Федерации, Академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию!

Предлагаем вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, возможно, кому-то захочется опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями. Ждем ваши поздравления, признания в любви, благодарности отцам!

Как принять участие в семейном флешмобе?

С 11 по 15 октября выложите на своей странице в ВК рисунок, фотографию или видео, посвященные папе Отметьте ваш пост хештегами #деньотца2023 и #ФондАндреяПервозванного Вам нужно вступить в группу Фонда и подписаться на страницу БФ «Протек» Ваш аккаунт должен быть открыт

Флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором мы определим 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат ценные подарки от партнера флешмоба — БФ «Протек» Кроме того, первые 5 из 10 победителей получат подарочные сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 18 октября на страницах Фонда Андрея Первозванного и в группе «ВКонтакте», а также партнеров флешмоба.