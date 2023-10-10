Лучшего сельского старосту определят в Чувашии

Конкурс объявлен для старост сельских населенных пунктов. Подать заявку можно до 25 октября в администрации своих округов.

Комиссия будет оценивать работу старосты по его взаимодействию с жителями: учитывается проведение профилактических мероприятий, информирование о событиях, развивает село. Более подробно описание критериев доступно в положении, которое опубликовано на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Чувашской Республики».

Победители конкурса будут награждены денежными призами.

Источник: чувашинформ.рф.