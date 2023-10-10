Как перебороть сезонную хандру

Начиная с поздней осени многие из нас чувствуют снижение жизненного тонуса, ухудшение настроения в период наступления холодного времени года. Главная причина сезонного эмоционального расстройства — короткий световой день в осенне-зимний период. Недостаток солнечного света отрицательно влияет на работу отдела головного мозга, ответственного за такие функции, как настроение, сон, аппетит. Также при недостатке солнечного света нарушается баланс мелатонина — «гормона сна» и подавляется выработка серотонина — «гормона счастья».

Чтобы перебороть сезонную хандру можно воспользоваться следующими рекомендациями. Уехать поближе к природе. Пение птиц, шелест листьев, шорох травы звуки падающей воды, журчащего ручья оказывают лечебный эффект и способствует снижению уровня гормонов стресса, а также нормализации давления.

Очень важно питание. Выработке серотонина способствуют — бананы, цитрусовые, финики, а также, мясные и молочные продукты, богатые белком, шоколад с высоким содержанием какао.

Так же полезна любая физическая работа. Даже уборка в доме поможет упорядочить свои чувства и мысли. А вот лежание на диване лишь ухудшает состояние. Также нужно начать постоянно радовать себя любимыми вещами. Это может быть посиделки с друзьями, поездка на отдых, рисование и т.д.

Во время занятий спортом мозг хорошо насыщается кислородом, выделяются эндорфины, гормоны удовольствия. Чем больше физической активности, тем больше гормонов удовольствия. Вариантов для занятий физической культурой много. Кроме спортзала это могут быть танцы, бассейн, игры с мячом, занятия йогой, цигун и т.д.

Очень важно, чтобы у каждого человека были любимые занятия, творчество. Можно попробовать что-то новое. Новые впечатления и эмоции отвлекут от неприятных чувств и раздумий.

И, конечно, очень важны встречи с близкими и друзьями, совместное приятное времяпровождение. Важны и расслабляющие ванны. Пенная горячая ванна, ароматерапия, приятная музыка, а после вкусный кофе, и чтение интересной книжки, сидя в мягком кресле под пледом, помогут отдохнуть и расслабиться и, конечно же, улучшат настроение.

И еще немаловажное значение имеет режим дня и сон. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, не позволяйте себе в выходные поваляться до обеда – поздние подъемы ведут появлению симптомов депрессии.

А. Табардак, врач по медицинской профилактике Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.