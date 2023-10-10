В Чувашии ищут хозяев брошенных машин

«Одинокие» автомобили, месяцами и даже годами простаивающие на улицах города, нередко становятся темой сообщений пользователей соцсетей. У таких машин часто спущены или отсутствуют колеса и как будто бы нет хозяев.

С начала года ЦУР Чувашии зафиксировал и обработал около полусотни таких обращений жителей республики. Каждое из них взято в работу представителями администраций муниципалитетов, идет розыск владельцев транспортных средств. Когда поиски не приносят результата, автомобили эвакуируют на штрафстоянку.

Подавляющее большинство бесхозных машин находится в Чебоксарах. На этой неделе, например, ищут хозяев и следующих транспортных средств:

Микроавтобус Соллерс (М930ТН 21) — на И. Франко, 12;

Автобус Исузу (М387ТТ 21) — на И. Франко, 16;

Фольксваген Пассат (Е403ЕА 21) — на П. Лумумбы, 14 корпус 2.

Источник: чувашинформ.рф