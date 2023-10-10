Внимание: конкурс «Это у нас семейное»

На платформе «Россия — страна возможностей» проводится конкурс «Это у нас семейное». Он призван выявить и поддержать семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии.

В конкурсе могут участвовать семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений семьи. Возраст самого младшего участника должен быть не менее 6 лет на момент регистрации и в составе команды обязательно должен быть участник от 6 до 17 лет (включительно).

Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейной команды, дистанционный этап, окружные полуфиналы, финал.

Семейной команде необходимо полностью пройти все пункты регистрации: создание семейного аккаунта на сайте, заполнение анкеты на каждого участника семейной команды, запись и загрузка видеовизитки, заполнение дополнительной анкеты (при наличии).

Дистанционный этап проводится в режиме онлайн и состоит из заданий разного типа, формата, имеющих различный уровень сложности. Выполнение некоторых заданий предполагает использование компьютера. По итогам дистанционного этапа определяются значения рейтинга каждой семейной команды и формируется рейтинг по каждому федеральному округу. Также формируются «листы ожидания» из семейных команд, имеющих высокие значения рейтинга, но не попавших в число допущенных до окружного полуфинала из-за ограничения числа семейных команд. В случае если семейная команда отказалась или не смогла принять участие в окружном полуфинале, она может быть заменена семейной командой с наибольшим рейтингом из «листа ожидания» своего федерального округа.

Окружные полуфиналы проводятся в формате очных мероприятий. В ходе окружных полуфиналов проводятся оценочные, обучающие, коммуникационные и культурно-массовые мероприятия с приглашенными экспертами, гостями, артистами.

Победители окружных полуфиналов определяются отдельно по каждому федеральному округу. Не менее 15 семейных команд — победителей окружного полуфинала, набравших наиболее высокие значения, приглашаются в финал. Победителями конкурса становятся семейные команды, получившие наиболее высокие значения рейтинга по итогам финала.