Шумерлинский ФК «Связной Альянс-ШЗСА» обеспечил себе путевку на Чемпионат России

ФК «Связной Альянс-ШЗСА» представит Чувашскую Республику на Чемпионате России по футболу в формате 8×8.

Отбор на предстоящий Чемпионат России по футболу 8×8, который состоится с 1 по 7 ноября 2023 года в Сочи, начался еще весной футбольного сезона 2023 года. В финальную часть регионального Чемпионата в формате 8×8 вышло семь футбольных команд республики. Вчера, 8 октября, на стадионе «Труд» города Шумерля состоялся финал регионального Чемпионата, где ФК «Связной Альянс-ШЗСА», победив в четырех играх стал Чемпионом Чувашии по футболу 8×8 сезона 2023 года, тем самым обеспечив себе путевку на всероссийский турнир в г. Сочи. Лучшим игроком турнира был признан игрок ФК «Связной Альянс-ШЗСА» Алексей Греков.

Пожелаем команде достойно выступить на Чемпионате России!