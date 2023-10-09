Чувашские пекари – лучшие в России

Сборная хлебопеков Чувашпотребсоюза стала победителем Всероссийского Кубка сельских пекарей, который состоялся 4 – 6 октября в выставочном комплексе ВДНХ.

В профессиональном конкурсе приняли участие производители хлебобулочных изделий из потребительской кооперации, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, профильных учебных заведений из Воронежской, Тверской, Московской, Самарской областей и др. Всероссийский Кубок сельских пекарей организован Российской Гильдией пекарей и кондитеров при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Государственной Думы, комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза сельской молодежи.

–Реализация программы направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, повышение качества продукции, снижение издержек и повышение уровня продовольственной безопасности на сельских территориях. Работа в этом направлении позволит сохранить количество сельских поселений и обеспечит местное население свежей и разнообразной хлебобулочной продукцией. Впервые Кубок был успешно проведен в октябре прошлого года. Тогда нам удалось обозначить векторы развития хлебопечения на сельских территориях. Надеемся, что Кубок и дальше будет способствовать динамичному развитию этого направления хлебопечения в нашей стране, – рассказал президент РОСПиК Юрий Кацнельсон.

Сборную команду Чувашпотребсоюза представили технологи Красноармейского, Марпосадского, Цивильского хлебозаводов. На суд жюри команда представила продукцию на тему «Край родной, навек любимый». В номинации «Хлеб ржано-пшеничный и национальный» это хлеб «Цивильный» и «Хопарту», в номинации «Сдобные и слоеные изделия» – слоеное изделие «Подсолнух», сдобные булочки «Малинка», в номинации «Декоративное изделие» – каравай «Летопись Чувашской Республики». В этом году по условиям конкурса участники должны были представить национальные обычаи и традиции своей малой родины. Гимн пекарей на чувашском и русском языках в исполнении слесаря-наладчика ООО «Моргауши-хлеб» Евгения Тимофеева и чувашский танец покорили членов жюри своим задором, позитивной энергией.

В рамках Кубка состоялось пленарное заседание, на котором были рассмотрены рекомендации, подготовленные экспертами Российской Гильдии пекарей и кондитеров по разработке региональных программ развития хлебопечения на сельских территориях.

– Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках регионального и Всероссийского уровня – важная составляющая программы по повышению квалификации наших специалистов, имиджа потребительской кооперации и, главное, качества выпускаемой продукции, – прокомментировал председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. – К хлебу в России всегда было особое отношение. С хлебом-солью встречали самых дорогих гостей, без него невозможно представить любое застолье. Проведение подобных конкурсов позволяет поднять престиж профессии хлебопека, способствует развитию хлебопекарной промышленности на селе.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов отметил, что сельское хлебопечение – это та сфера, где можно развиваться от поля до прилавка. Поддержку в этом направлении можно получить в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в части увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей».

Напомним, на Всероссийском Кубке сельских пекарей в 2022 году в командном зачете представители Чувашпотребсоюза завоевали второе место. В индивидуальных соревнованиях профмастерства хлебопеки завоевали золотые медали в номинациях «Хлеб» и «Сдобные хлебобулочные изделия», третье место в номинации «Декоративная выпечка».







