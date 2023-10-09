Сборная Чувашии заняла 2 место в IX окружном Слете поисковых отрядов «Никто не забыт»

7 октября 2023 года в Нижнем Новгороде состоялось торжественное закрытие окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт» с подведением итогов конкурсных очных и заочных номинаций.

Окружной этап собрал 14 команд из разных регионов Приволжского федерального округа. В течение четырех дней отряды принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью. Они продемонстрировали свои знания в области топографии, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Команды также приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах. В рамках Слета была организована экспозиция, на которой поисковики представили экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в рамках полевого сезона 2023 года.

По итогам испытаний сборная Чувашской Республики из 16 активистов поискового движения региона заняла 2 место, уступив Пензенской области, 3 место – Самарская область.

В торжественной церемонии закрытия Слета поисковых отрядов «Никто не забыт» приняли участие помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, член Координационного совета Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» – представитель в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества в Нижегородской области Николай Лешков.

Все победители и призеры Слета поисковых отрядов ПФО награждены дипломами полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и ценными подарками.

В этот же день были подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения по восьми номинациям, среди которых в номинации «Поддержка» (организация наибольшего количества выездов в поисковые экспедиции, иные виды поддержки поискового движения региональными органами государственной власти) 2 место у Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике.

В номинации «Воспитанник» награждены по одному лучшему бойцу из поисковых отрядов всех 14 регионов ПФО в возрастной категории 14-20 лет и 21-30 лет.

Справочно:

Основные итоги развития поискового движения за 2023 год:

- общее количество поисковых отрядов в 2023 году – 430;

- охват участников в 2023 году – 13 194 человек;

- количество выездов в поисковые экспедиции к местам проведения боев в 2023 году – 200.

Источник: molod.cap.ru