Педагоги Чувашии могут принять участие в «Цифровом педсовете»

Команда учебного профиля Сферум в VK Мессенджере проведет «Цифровой педсовет» — онлайн-марафон для педагогических работников с мастер-классами и встречами, посвященными использованию новых технологий в образовании. К нему могут присоединиться и учителя Чувашии. Мероприятие пройдет 16 октября в онлайн-формате, начало в 13:00.

Спикерами выступят ведущие эксперты в сфере образования, в их числе заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ), учитель года России 2018 Алихан Динаев и учитель русского языка и литературы, медиапедагог московской школы №158, призер конкурса «Учитель года Москвы — 2023», полуфиналист Всероссийского конкурса «Классная тема» Марина Бастрыгина и другие.

Специально к старту «Цифрового педсовета» команда учебного профиля презентует Библиотеку пользовательских сценариев — методическое пособие для учителей, разработкой которого занимались учителя-финалисты всероссийской олимпиады «Лица Сферума – 2023»‎.

Все участники события смогут получить сертификат, самых активных педагогов Сферум наградит полезными подарками. Зарегистрироваться можно на сайте марафона.

Справочно: проект «Цифровой педсовет» ориентирован на учителей, воспитателей, педагогов начальной школы, преподавателей среднего профессионального образования, сотрудников администрации образовательных учреждений, руководителей медиацентров, классных руководителей и наставников. После трансляции участникам будет доступна запись «Цифрового педсовета».