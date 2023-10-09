О противодействии средствам обхода блокировок и информации, популяризирующей их

Российское законодательство предусматривает возможность блокировки работы средств обхода ограничений доступа к противоправной информации (в том числе VPN-сервисов). Согласно постановлению Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. № 127 «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования» такие средства и сервисы предоставления доступа к информации или информационным ресурсам в интернете, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаются угрозой устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России сети «Интернет» и сети связи общего пользования и подлежат блокировке. Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень подобных сервисов, работающих в России, и ограничивает функционирование сервисов, нарушающих российское законодательство.

Помимо ограничения функционирования самих средств обхода ограничений доступа к противоправному контенту, принятый 31.07.2023 Федеральный закон № 406-ФЗ позволит Роскомнадзору блокировать интернет-сайты с информацией, рекламирующей сервисы и методы обхода блокировок, в том числе популяризирующей такие сервисы и методы, убеждающей в их привлекательности и описывающей возможность получения доступа к запрещенным ресурсам путем использования сервисов.

Источник: rkn.gov.ru