«Метеор-2020» совершил тестовый рейс из Казани в Чебоксары

На судне под названием «Муса Джалиль», рассчитанном на 120 пассажиров, из Казани в Чебоксары в прошлое воскресенье совершили путешествие журналисты, представители туристических агентств и победители розыгрыша.

Пробная речная поездка заняла всего три часа времени, а это меньше, чем на автобусе или в пути по железной дороге.

Возможно, в следующем судоходном сезоне до столицы Чувашии будут ходить не только «Валдаи», откроются поездки и на «Метеоре». Инициативу поддерживают оба региона — и Татарстан, и Чувашия.

чувашинформ.рф