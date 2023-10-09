«Вебер» рассказал, заменит ли искусственный интеллект реальных учителей

Агентство «Вебер» проанализировало результаты онлайн-социологии, посвященной учителям и искусственному интеллекту. Четверть опрошенных считает умение пользоваться нейросетями полезным для современного человека. 64% опрошенных россиян сочли обучение детей в школах с помощью искусственного интеллекта невозможным. Каждый пятый считает, что ИИ никогда не заменит учителя.

При этом 25% считают, что обучение детей в школах с помощью искусственного интеллекта в будущем возможно, еще 44% опрошенных против того, чтобы давать возможность ИИ обучать, так как школа – «это не только про знания, но и воспитание».

«Вебер» также проанализировал мнения россиян о том, как должен выглядеть учитель. Большинство опрошенных (84%) считают, что учителю необходимо строго соблюдать правила внешнего вида. Лишь 5% россиян считают, что образ педагога — это его «личное дело».

Напомним, социологическое агентство «Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Исследование общественного мнения проходит с использованием современных онлайн-инструментов. Социологическое агентство «Вебер» в своем роде уникально: оно сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их уникальными взглядами и противоречиями.